Její vláda pak zrušila vyhlášku o povinném očkování některých skupin obyvatelstva a předložila novelu pandemického zákona. Mizernou. Plnou legislativních nesmyslů. Ačkoliv ji vládní poslanci jakž takž opravili, vládní senátoři ji shodili. To samo o sobě je neuvěřitelný lapsus a být ministrem pro legislativu Michalem Šalomounem z Pirátů, spáchám rituální politickou sebevraždu.

Covid odchází, pachuť ne

Podcenil to ovšem i Vlastimil Válek (TOP 09), předkladatel zákona, vicepremiér, ministr zdravotnictví a virtuální karbaník. K radosti SPD a ANO se norma vrátila poslancům. Ti koaliční ztratili glanc a v úterý balancovali na hraně jednacího řádu, když předsedající Jan Skopeček (ODS) jednak odňal po přestávce slovo Tomiu Okamurovi, jednak povolil hlasování o prodloužení schůze v čase, v němž je to zapovězeno, tedy po 19. hodině.

To samozřejmě většina normálních lidí vůbec nevnímá. Vidí jen, že se nekonečně dlouho řeční. A děje se tak proto, že vláda není schopna přiznat chybu.

Hnutí ANO vlevo hledící

Covidová novela není zapotřebí. Vir je na ústupu a do konce listopadu, kdy má končit její platnost, lze připravit kvalitní krizový zákon. Kdyby se náhodou objevila další nebezpečná mutace, je po ruce nouzový stav. Tak jednoduché to je. Přijímat zbytečné, špatně napsané a Senátem zamítnuté zákony je pravý opak toho, co Petr Fiala a spol. slibovali před volbami, tedy pročistit legislativní džungli a přijímat jen kvalitní, nezbytné a srozumitelné předpisy.