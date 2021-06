Autor je spisovatel.

Přečetl jsem si komentář od Martina Fendrycha s názvem „Uprchlíci pro Babiše nejsou lidi. Češi jsou odlidšťováni, aby nevnímali cizí utrpení“. Sloupkař zapáleně obviňuje premiéra z útoků na Piráty, že prý chtějí lidem „strkat migranty do bytu“.

Jistě. Babiš ve svém projevu zmínil „cizáky“ a pak se průhledně omlouval, že chtěl říct „cizinci“ – zkrátka po zpackaném boji s pandemií už má ANO jasno v tom, že téma migrantů se opět stane tím nejdůležitějším ve volbách.

Ale mýlí se Martin Fendrych, že svými články něčemu pomůže. Bude to mít opačný efekt. Tak dlouho budou komentátoři vykládat, že předseda Pirátů Ivan Bartoš svým výrokem, že „nemá problém s muslimskou Evropou“ nic špatného nemyslel, až si to ANO nakonec dá na billboardy.

Česká populace je podezřívavá. V Německu mají tři měsíce před volbami Zelení podporu 25 procent, klidně může vzniknout koalices SPD a Linke a samozřejmě že tam někdo zase začne v předvolebním zápalu vykládat o nutnosti mezinárodní solidarity. Přitom naše stanovisko je jasné – lidé chtějí rozhodovato tom, koho sem vezmeme a koho ne.

Fendrych má pravdu, že je spousta chudých, kteří potřebují pomoc, jenže demografie Afriky je šílená – například v roce 2050 má mít Nigérie víc občanů, než mají dnes USA. Země od roku 1990 zdvojnásobila populaci.

Ono „odlidšťování“,o kterém Fendrych mluví, je věc, kterou skutečně děláme. Je to realistická psychická obrana proti vývoji věcí, který není v moci nikoho z nás v Česku zastavit. A co mi na článku vadí nejvíce – opět se v něm nezmiňuje, kolik je u nás Ukrajinců a Bělorusů, kteří nikomu nevadí, protože si se sebou nenesou nárok na uznání své domněle vyšší kultury, a místo toho se snaží zapojit do naší společnosti. Averze vůči národům z Afriky není žádný náš obludný rasismus, ale celkem realistické vyhodnocení situace.

Divím se, že komentátory pořád baví to rozdmýchávat. K ničemu dobrému to nepovede.

