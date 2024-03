Druholigoví basketbalisté SKB Rokycany se o víkendu představí dvakrát na palubovce v Jiráskově ulici. A jejich účinkování napoví, zda udrží republikovou soutěž i pro příští sezonu.

SKB Rokycany (v bílých dresech) vs. Příbram. | Foto: Deník/Václav Havránek

Oslabený kádr nezačal dobře. Usadil se na dně skupiny A, aby až ke konci roku 2023 složitě stoupal do vyšších pater. Škoda zbytečné domácí ztráty s Pískem B (90:91), neboť našim zástupcům by se dýchalo volněji. Ale štěstí se naopak usmálo na SKB při minulém výjezdu do jižních Čech.

Benešov – SKB Rokycany 88:66 (24:15, 42:39, 68:58). Nejprve musely Rokycany za Středočechy a naděje žila první poločas. Poté domácí získali rozhodující náskok a v koncovce ho ještě vyšperkovali. Za poražené: Kohout a Dvířka po 12, Haniš devět, Suchý osm, Selinger sedm, Šindler, Eisman, Karlíček po šesti bodech, atd.

Tigers Č. Budějovice – SKB Rokycany 71:73 (24:17, 41:31, 62:52). Druhé výjezdní utkání se pro hosty nevyvíjelo vůbec dobře. Od začátku ztráceli a odstup deseti bodů před závěrečnou čtvrtinou se zdál být rozhodující. Jenže SKB zabojoval a v dramatickém finiši těsnou výhru uhájil. Přispěli k ní Selinger devatenácti, Dvířka osmnácti, Suchý jedenácti, Šindler devíti body, atd.

O víkendu válčí chlapi SKB doma (v sobotu 2. března od 18.30 s Pelhřimovem, v neděli od 11.30 s Jihlavou). Poté už je čeká pouze cesta do Domažlic v neděli 17. března.