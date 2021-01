Masové očkování by mohlo zmírnit nebo zcela zastavit pandemii. Ta se ale určitě projeví na stavu hospodářství.

Bude rok 2021 lepší než rok 2020? | Foto: Deník

Vakcína vymýtí koronavirus

ANO Díky očkování se už v minulosti podařilo zastavit smrtelné choroby jako jsou neštovice či dětská obrna. Na látkách, které nás mají vybavit obranyschopností proti covidu, pracovali nejlepší vědci. Jsou schopni je zdokonalovat, pokud by virus zmutoval. Jedinečná logistická akce, kdy jsou rozváženy vakcíny do celého světa a nejdřív je dostávají zdravotníci a ohrožení, zajistí do léta kolektivní imunitu.