Dojíždět do práce nebo do školy metrem, tramvají, trolejbusem či autobusem je finančně výhodnější než sednout do auta. Z cenového srovnání vyplynulo, že v krajských městech stačí na roční kupon jen něco málo přes desetikorunu denně. Za cenu ročního předplatného MHD lze při dnešních cenách naplnit jen jednu osmdesátilitrovou nádrž.