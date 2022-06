Karavan, to je především neuvěřitelná svoboda, říká úspěšná bloggerka

Mnohé kraje už pochopily, že vybudovat zázemí pro karavanisty je dobrá investice, protože tím nalákají novou sortu turistů, často i zahraničních, kteří v jejich regionu utratí své peníze. Například Jihočeský kraj vydal nedávno velice přehlednou brožuru s kempy a glamping resorty v tomto regionu. Rozjely se také dotační programy na financování zázemí pro karavanisty.

Spoustu zajímavých informací i tipů, kam se s karavanem vydat a kde zaparkovat, najdete na webu Asociace kempování a karavaningu www.akkcr.cz.

Na divoko, nebo do kempu?

Kempování není pro každého a milovníci hotelů a prázdninových apartmánů jen těžko chápou, proč někdo vyráží s karavanem, aby parkoval někde na louce nebo na parkovišti ve společnosti dalších lidí. Také už rozhodně neplatí, že by cestování obytnými vozy bylo nízkonákladovým způsobem trávení dovolené. Na trhu jsou luxusní vozy, které poskytují dostatek pohodlí i prostoru, čemuž ovšem také odpovídá cena.

Ruku v ruce s tím, jak se zvyšuje obliba kempování, zvyšuje se i cena za ubytování v kempu tak, aby provozovatelé mohli vytvářet stále modernější zázemí, do kterého se budou kempaři a karavanisté rádi vracet. A tak se může stát, že vás noc v kempu vyjde jako noc v hotelu.

Vlakem k moři: Do polských letovisek bez přestupu, po Německu za devět eur

Populárním způsobem, jak udělat cestování obytným autem finančně dostupné pro všechny, je sdílení a půjčování karavanů, kterému se věnuje mnoho firem a nabídka na internetu je dostatečně pestrá.

Pokud se chystáte na dovolenou s karavanem nebo „obytňákem“ a nelákají vás kempy, i to má řešení. Než ale zaparkujete někde mimo ně, takzvaně na divoko, je dobré si uvědomit, že tím sice ušetříte za poplatky v kempech, ale také vám bude scházet zázemí, které byste v nich měli. Chce to tedy především dobrou přípravu.

Etický kodex kempaře najdete zde.

Musíte především vyřešit otázku toalety a jejího vyprazdňování. Obsah rozhodně nemůžete jen tak vylít do přírody. Další věcí je zajištění pitné vody a jejího doplňování a pak také samozřejmě bezpečnost, aby vám vaše věci nebo rovnou celý karavan neukradli zloději.

Bez elektřiny a internetu. Lovecké chaty lákají i rodiny s dětmi

A v neposlední řadě pamatujte na to, že každý pozemek má svého majitele, a když zde chcete kempovat, měli byste mít jeho povolení. Pokud vyrážíte za hranice, tak je dobré si zjistit tamní podmínky, v mnoha zemích je kempování na divoko úplně zakázané. Samozřejmě by po vás neměl zůstat žádný nepořádek a místo byste měli opustit v takovém stavu, v jakém bylo při vašem příjezdu.

Jaký potřebujete řidičský průkaz?

Pokud se rozhodnete půjčit si obytné auto nebo karavan, je dobré se ujistit, že k jeho řízení máte příslušné řidičské oprávnění. Pro obytné vozy s hmotností do 3,5 tuny vám bude stačit řidičák B na osobní auto, u těžších už budete muset mít skupinu C.

U karavanů je to složitější. Pokud máte jen řidičský průkaz skupiny B, musíte se vejít do určitých limitů. Buď můžete řídit auto s maximální hmotností 3,5 tuny a s přívěsem, jehož hmotnost nepřesáhne 750 kg a hmotnost celé soupravy pak 4250 kg. Druhou variantou je, že je přívěs těžší než 750 kg, pak ale hmotnost celé soupravy nesmí překročit 3,5 tuny.

PŘEHLEDNĚ: Z Česka vlakem i autobusem k moři. Podívejte se na trasy i akční ceny

Než vyjedete s karavanem – Checklist, na co nezapomenout.

Pokud některý z limitů překročíte, budete už potřebovat další skupiny řidičského průkazu. Když bude přívěs těžší než 750 kg a zároveň celá souprava překročí 3,5 tuny, budete potřebovat oprávnění BE (B96). Jeho výhodou je, že nemusíte projít celou autoškolou, stačí zvládnout závěrečnou jízdu. Platí přitom ale, že s tímto průkazem nesmí být tažné vozidlo těžší než 3,5 tuny a celková hmotnost nesmí být vyšší než 4250 kg.

Když budete chtít jezdit s opravdu velkým přívěsem, musíte mít řidičák B+E. S ním můžete mít zapřažené vozidlo do 3,5 tuny a přívěs také do 3,5 tuny. Na tento typ průkazu už ale budete muset absolvovat kompletní výcvik v autoškole.