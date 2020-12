Ten se musí připravovat i na další černý scénář, který hrozím s návratem republiky do čtvrtého epidemického stupně rizika.

Nově musíte váš podnik namísto ve 22:00 zavírat už ve 20:00. Co to pro vás znamená?

V praxi se nejedná o dvě hodiny, ale o celý večer. A to pro nás znamená minimálně 5procent tržby dolů. Pivaři do hospody nepřijdou, pokud budou vědět, že v 8 budou muset zase odejít. Kdybychom mohli zavírat později, seděli by tu ti samí lidé, jen déle. Je to škoda. Přišli jsme i o tu malou náplast.

A jak u vás minulý týden proběhlo znovuotevření hospody?

Čtvrteční otevření proběhlo bez problémů. Lidé se těšili a bylo to znát. Na otvíračku dorazili všichni štamgasti i spousta dalších žíznivých pivařů. Je jen škoda, že jsme mohli obsadit jen polovinu kapacity, protože jinak by bylo plno úplně. A zavíračka v deset tomu moc nepomohla. Ačkoliv to bylo lepší než to, čím se musíme řídit dnes.

O termínu otevření jste se dozvěděli jen pár dni v předstihu. Co všechno bylo potřeba připravit?

Nejdřív jsem musel zkontrolovat pivo, které máme ve sklepě nebo chladícím boxu. Důležité bylo taky řádně umýt veškeré pivní sklo prostředky k tomu určenými. To se týká i výčepního pultu a všech oplachových van a zařízení na mytí sklenic. Houbičkou, sanitačními prostředky a vodou jsem pročistil i pivní vedení a veškerá těsnění jsem promazal potravinářskou vazelínou.

To zní jako spousta práce.

Ale je to potřeba. Stejně jako zkontrolovat, jestli mám potřebné množství tlačného plynu. A kompresorem vyfoukat výměník tepla u chlazení a chladící vany. Tu vynucenou pauzu jsem se rozhodl využít i k rekonstrukci sklepních prostor a výčepu.

Prozradíte, jak se jarní i podzimní uzavírka projevila na tržbách vaší hospody v porovnání s minulým rokem?

Obojí bylo nepříjemné. V létě se nám díky hezkému počasí a vysoké návštěvnosti venkovního areálu tržby maličko vykompenzovaly. Ale jak to dopadne teď, po druhé vlně, to ještě nevím. Co se týče tržeb a zisků, bude tento rok velice podprůměrný.

Využil jste možnosti prodávat pivo přes výdejní okénko?

Přes okénko jsem pivo neprodával. Nemáme v nabídce polední menu a prodávat pouze pivo v PET lahvích by nebylo rentabilní. Ale přišel nám na pomoc pivovar Gambrinus. Ten hned po otevření připravil pro návštěvníky zajímavou akci. Každý, kdo si v době od 25. května objednal a zaplatil pivo ve kterékoli hospodě, ve které se čepuje pivo Plzeňského Prazdroje, dostal další zdarma.

Chystáte něco na Vánoce, abyste přilákali víc pivařů a dohnali tak alespoň částečně ztráty vzniklé výpadkem?

U nás byly vždy vánoční svátky hodně navštěvovaným obdobím roku. Původně jme chystali naše klasické karetní turnaje a různé vánoční večírky. I když jen s polovinou kapacity. Teď ale bohužel netušíme, co můžeme čekat. Ale věřím tomu, že ten následující rok bude pro nás všechny lepší a všechny ty zrušené oslavy narozenin, turnaje a večírky si užijeme dvakrát tolik.