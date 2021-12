Bistro se nachází v Pavlíkově ulici v nově zrekonstruovaném domě, což mělo také vliv na start podnikání manželů i v této nepříliš příznivé době. „Prvotní kontakt s majitelem objektu jsme navázali v roce 2019, kdy ještě covid nebyl. Prostor nás okouzlil, dýchla na nás historie, má své genius loci. Žena byla na mateřské, já měl svoji práci, tak jsme to založili do šuplíčku, covid ho pak ještě víc přibouchl. Ale jakmile se blížila doba, kdy se dům dodělával, tak jsme si řekli, že buď budeme neodvážní a budeme čekat roky, než skončí covid, anebo do toho půjdeme. Bistrostyl má v případě tvrdého lockdownu výhodu v tom, že jde vždy otevřít okénko a prodávat z něj,“ vysvětlil Havlík.

Přiznal, že i když dělal celý život v restauracích, tak by osobně nic takového nechtěl, plánovali již delší dobu právě bistro v moderním stylu. „Děláme fresh věci, sledujeme trendy a dává nám to tvůrčí volnost. Nemusíme se vymezovat určitým stylem. A to nás baví,“ poznamenal Havlík s tím, že otevřeli právě bistro, protože jim tento druh podniku v Klatovech chyběl. A bistrem nekončí, mají do budoucna ještě hodně plánů.

Jejich největší devízou je domácí pečivo, konkrétně kváskový chleba, který si sami pečou. Stejně tak moučníky. Na pečivo navazuje i jeden z dalších plánů, kterým je pekárna. „Druhou devízou je spolupráce s místními farmáři, od kterých bereme například med, biomošt, zeleninu, vejce a podobně. Díky domácím produktům má jídlo úplně jinou chuť, a o to nám jde,“ dodal na závěr Havlík.