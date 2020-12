Michaela Dvořáková provozuje v Tachově dvě kavárny a restauraci.

Michaela Dvořáková (vpravo) musela ve své restauraci značně omezit provoz. Vaří jen hotovky. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Momentálně jsou všechny tři podniky otevřeny, ale například restaurace se značně omezeným provozem. „V restauraci jsme přešli jen na hotovky, to je taková naše jistota. Máme otevřeno do 15 hodin, večer a o víkendu je zavřeno,“ řekla Deníku. Jak dodala, restaurace jídla stále rozváží a lidé si mohou chodit také pro hotovky do krabičky. „O rozvoz jídla je stále docela zájem, celkem se tato služba ujala, stejně jako odnos jídla v krabičkách.“