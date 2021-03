Cesta zpět

Proč je člověk smutný?

vždyť to přeci není nutný.

Ano, mívám slabé chvíle

i já musím dojít do správného cíle.

Napíšu Vám co mě trápí

vím, že vše se v dobré vrátí.

Hlavička mě trochu zlobí

jizvičky mi ji teď zdobí.

Na mozečku malý nález

"Ty prevíte, někam zalez!"

Tvářičku jak měsíček

ale už jen kousíček.

Tohle trápí Lucinku

však to zmizí..... za chvilku.

Posvítí mi na hlavičku

mám to ale zábavičku. :-)

Věřím, doufám, přání velké mám

doktoři jsou borci A JÁ TO DÁM !!!!

V nemocnici si to ležím

někdy pláču, chodím, skoro běžím.

Ali přijde, masáž bude

všechno to zas dobře půjde.

Jani taky dojede

navštíví mně, přijede.

Počkám na ni, budu tu ještě pár dní

těším se na malou chvilku s ní.

Lhát nebudu, stýská se mi

někdy prostě úsměv není.

Miláčku můj, jsem tak smutná

Tvá podpora je pro mě nutná.

Ty to umíš, je mi skvěle

i když se to ve mně mele.

Alpy zase spolu dáme

kamarádku k tomu máme

Vyrazíme s Evinou

nejdřív pěkně rovinou.

Poté začnem hezky stoupat

na mostě se budem houpat.

Alpy, hory, sněžnice

krásné horské vesnice.

Toto je můj motor vpřed

vím ale, že nebude to hned.

Trpělivost, čas a zdraví

vše se zase opět spraví,.

Úsměv valím na tvářičku

domů půjdu za chviličku.

Pomohou mi, já to vím

zas se vrátím k zájmům mým.

Budu běhat, budu v letu

nasaju sílu, tu do sebe vmetu.

Moc se těším na tu chvíli

buidu zdravá, budu v cíli.

Zapomenout nesmím na sestřičky milé

prožívají s námi naše těžké chvíle.

Pohladí nás po tvářičce

pohladí nás nás po tváři

a člověku je hned lépe

a úsměvem zazáří.

Hlavně o tom s lidmi mluvit

mít se ráda a nebulit !!!

Půjde nám to, já v to věřím, budem všichni fit

a co bylo před nemocí, opět chceme mít.

Lucie Hrdličková

Listopad 2019, onkologie FN Plzeň