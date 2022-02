Bolevák v rudém aneb Lochotín na dlani pří západu slunce

Asi si říkáte, co múže být hezkého na hradbě paneláku, jako je právě sídliště Lochotín. No inu i to se dá vyfotit tak, že vzniknou krásné romantické snímky. Posuďte sami.

Bolevecký rybník při západu slunce | Foto: Jiří Mucha