Inu, v čase kapitálního sucha je každá kapka vody i bouřka dobrá, alespoň se pročistí vzduch a od lesů to zavoní houbovou nadílkou.

Náš turista na výletě, zemědělec na počátku senoseče i zahrádkář na vyprahlé zahrádce musí se tudíž smířit se záludností červnového počasí a nechat si občas nakapat shůry za límec. Ostatně, kromě již zmíněných nepříjemností náladového povětří patří jinak šestý měsíc roku k velmi přejícím a příjemným - příroda se v červnu raduje ze zralosti prvních plodů, zatímco člověk mladý i dospělý nemůže dospat stran blížících se prázdnin a období dovolených, ať v tuzemsku, či za hranicemi českých luhů a hájů, prostě jak Covid dovolí.

Za krásami krajiny i života

Ano, přejeme všem z nás hlavně příjemné a slunné chvíle na cestách přírodních, na chatách a chalupách u potoků a říček, i ve vsích, prostě neopakovatelné letní zážitky z cest i pobytů v naší krajině, a z putování za historickými pamětihodnostmi, co jich máme v podobě hradů, zámků, církevních památek i skvostů vesnické a městské architektury tak říkajíc habaděj tu i onde, jen si vybrat.

Jen tolik připomínáme, že každá mince má dvě strany, v době květu trav i nadcházející senoseče třeba v podobě senné rýmy, potrápit nyní mohou naše alergiky i kvetoucí lípy, pozor také na rojící se včely, co mohou vlétnout otevřenými okénky do automobilů, atd. Třeba koupající se naháči na pláži u polosuchého rybníka určitě budou předmětem pozornosti ovádů, muchniček a krvelačné komáří havěti. A každý, kdo se vydá po vzoru Fráni Šrámka do luk, či s košíkem do lesa na houby, měl by se chránit už předem před klíšťaty, sic se namísto hřibů může potkat s boreliózou. Takže vychutnávejme do sytosti krásy

krajiny, ale pamatujme přitom také na záludnější stránky zdánlivě bezstarostných červnových dnů.

Po Barnabáši často bouřky straší

Patronem počasí těchto dnů je svatý Barnabáš (11.6.), co je v plačtivé formě vítán na vinicích, kde má přinést úrodu - prší-li na něj, padají později hrozny do koše. O svatém Barnabáši bouřky často straší, jeho déšť prý nestojí za nic. České pranostiky přitom potvrzují tvrzení z jiných evropských zemí, že totiž barnabášovský déšť snižuje úrodu na polích o celou polovinu. Také svatá Tonička (12.6.) ještě mívá uplakaná očička.

Náhlé bouřky v červnu postihuje i řada dalších pranostik. Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá; hřímá-li v červnu, zvedne se obilí. Červnové večerní hřmění přinášelo prý ryb a raků nadělení, což už patrně neplatí. V červnu deštivo a chladno, způsobí neúrodný rok snadno. Pokud ovšem v tomto měsíci severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času. Jaký červen, takový i prosinec.

Svatý Vít dává trávě pít

Po neděli již přijde uprostřed června den svatého Víta (15.6.), který patří k velmi významným z hlediska pranostik. Svatý Vít dává trávě pít, tudíž přináší deště. Úsloví z Chodska tvrdí, že je-li déšť na Víta, budou špatný žita; naopak pohoda od Víta do Jana - pro obilí je vyhraná. Známo také je, že Vít mění počasí - kam se o něm vítr stáčí, tam se také listí otáčí. Optimistické průpovídky zase připomínají, že nadchází období tzv. bílých nocí - na svatého Víta ve dne v noci svítá. Poté, na Gerváze a Protáze, posečeš seno nejsnáze; tihle svatí také někdy po loukách kopce sena rozhází. Ale současná senoseč má daleko do nějaké romantiky, je věcí techniky - s koly sklizeného sena svatí nepohnou, to umí jen pobertové.

Závěrem přejeme červnovou pohodu víkendovým výletníkům a turistům na cestách po rozmanitém Tachovsku s ujištěním, že bouřka sice může přijít, ale musí i skončit; určitě velmi příjemně osvěží vzduch i přírodu, a odplaví rostlinné pyly včetně alergenních. Jak praví klasik, v životě lidském nic není zadarmo, i to pěkné počasí si musíme zasloužit - tak dobro došli …

Pavel Nový