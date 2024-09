Deště už jsou znát, jako první se rozzářily do nádherné zelené barvy mechy. Fotografie jsou z úseku Hájkův most - Amerika (bývalá Stezka R. R. Hofmeistra) a na jedné fotografii je Švédský most v Dobřívě. Foceno v neděli 15. září.

Na videu je Padrťský potok, ten tedy teče všude, nejen v korytě.

Padrťský potok v Brdech, neděle 15. září. | Video: se svolením Petra Trousila

Příspěvek do rubriky zaslal Petr Trousil. Děkujeme.