Co mi opravdu bude letos mezi kulturními akcemi chybět, je 30. dubna rejdění čarodějnic.

Nastupující generace. | Foto: Lucie Žippaiová

Účastním se ho již řadu let, jako mladá holka bez bázně a hany v kostýmu čarodějnice, postupem let pak radši z uctivého povzdálí jako fotografující. Věřím, že nejsem sama, komu čarodějnice budou chybět. Pojďme si je alespoň připomenout fotografiemi. Pošlete nám fotky z čarodějnic ve vašem městě, obci z minulých let. A připište k tomu třeba pár vět o tom, jak probíhaly a jak jste si pálení čarodějnic užívali. A budeme věřit, že příští rok zase užívat budeme.