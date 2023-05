Filipojakubskou noc jsme oslavili o pár dní dříve. Zapálili jsme oheň – symbol síly, života a Slunce.

Filipojakubská noc plzeňského spolku Uzlík na Jedlé zahradě | Foto: Lucie Populová

Oheň, který (doufáme) spálil vše zlé. A hlavně jsme si to moc užili - kouzelné lektvary, čarodějná stezka a další dobrodružství. Přišlo vás 160! A my za to moc děkujeme. Také děkujeme manželům Krohovým, kteří celou akci iniciovali.

Za zaslaný příspěvěk děkujeme Lence Trunečkové.