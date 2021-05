Ve chvíli, kdy už mají od pronajímatele doručenou výpověď, se jejich možnosti značně zužují. Především by měli s pronajímatelem komunikovat a nabízet mu nějaké možnosti řešení, ideálně splátkový kalendář, který bude adekvátní k výši celkového dluhu. Důležité je, aby si nájemce zkontroloval, jestli byl pronajímatelem podle občanského zákoníku § 2286 poučen o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. V opačném případě je výpověď neplatná.

Při delším nehrazení nájmu (za dobu alespoň tří měsíců) je pronajímatel oprávněn podat výpověď pro porušení povinností zvlášť závažným způsobem, která je neodkladná a neběží zde ani dvouměsíční výpovědní doba. Byt pak musí nájemce odevzdat nejpozději do 1 měsíce od doručení výpovědi. Pronajímatel musí ve výpovědi uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení povinnosti a musí ho před doručením výpovědi vyzvat, aby v přiměřené době odstranil tento stav.

Jinak se k výpovědi nepřihlíží. Klienti se často ptají, co se stane, když se do stanovené lhůty nevystěhují. Je pravda, že pronajímatel je nemůže sám z bytu fyzicky odstěhovat. Nemůže to udělat ani nikdo jiný, dokud nebude vydáno soudní rozhodnutí o vystěhování. K takovému rozhodnutí dojde poté, co pronajímatel podá návrh, aby soud toto rozhodnutí vydal. Toto rozhodnutí musí nabýt právní moci. Tím se stává tzv. exekučním titulem, to znamená, že pronajímatel může oslovit exekutora, aby nájemce z bytu vystěhoval.

Věci z bytu pak exekutor uloží do skladu a vyzve dotyčného, do kdy si je má vyzvednout. Celý tento proces může stát hodně peněz. Všechny náklady, které pronajímateli i exekutorovi vzniknou, půjdou za nájemcem (soudní poplatek za podání soudního návrhu, odměna na zastupování advokátem, veškeré exekuční náklady…).

K tomu každý měsíc, kdy v bytě nájemce zůstává, musí samozřejmě hradit stanovené nájemné. Celkové dluhy, které už na bytě na začátku má, se velmi navýší. Klientům radíme, pokud nemají kam jít, aby si sjednali schůzku s pronajímatelem, vysvětlili jim svou situaci a snažili se domluvit, za jakých podmínek můžou v bytě zůstat tak, aby se jim náklady zbytečně nenavyšovaly.

Kateřina Polcarová