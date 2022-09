Rock Star(t) festival letos pozval do příjemného areálu letního kina rockovou legendu kapelu Alice s Danem Bártou, která oslovuje fanoušky už tři desítky let a její hity Ani náhodou, Pozdravuj máti nebo Klidná nenechávají vlny éteru klidnými ani trochu – v tom nejlepším slova smyslu.

Organizátor akce Tomáš Mouřenec vsadil také na podobně známou a oblíbenou formaci Wohnout: „Letos festival zahájíme touto vitální kapelou a věříme, že publikum pak zůstane na další program a užije si celé sobotní odpoledne. Wohnouti lákají na pestré, tvrdé a zároveň melodické kytary, nápadité české texty a energické koncerty,“ dodává Tomáš Mouřenec.

Spektrum žánrů a věkové složení cílové skupiny doplní herec a zpěvák Jiří Schmitzer, který si získal velkou popularitu koncerty, recitály s dvanáctistrunnou kytarou a vlastními písněmi. Sám o své hudbě mluví jako o acoustic-punku, ale je to s mírnou nadsázkou, protože díky své nezařaditelnosti na jeho koncerty chodí jak rockeři, tak milovníci folku či divadelní a filmoví příznivci.

Šestici účinkujících pak vkusně obohatí bratr zesnulého Jiřího Schelingera Milan se svou kapelou a jistě nevynechá hity jako Holubí dům nebo Léto s tebou. Stálicí festivalu je místní punková Nízká úroveň a novinkou naopak rocková čtveřice Anymen z Plzně, v jejímž podání si hosté vychutnají třeba Faith No More, System of a Down atd. Tradičně ani děti nepřijdou zkrátka, dočkají se jako každoročně doprovodného programu. Celým festivalem nás provede známý moderátor Jirka Pelnář nebudou chybět ani nejrůznější gastro pochutiny v našich stáncích a bohatý výběr nápojů jako jsou domácí limonády, cocktaily, výběrová káva, vína z Moravy až po vychlazené plzeňské pivo.