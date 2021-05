Čtyřkilometrové putování za velikonočním zajíčkem bylo plné zajímavých úkolů a sladká tečka v podobě bonbonu byla na posledním stanovišti. Nemohli jsme přece děti ochudit o pomlázku. Přicházely si vykoledovat malovaná vajíčka a vybraly si háčkovaný pytlíček na tzv. „popovejšání“. Spousta rodičů tento zajímavý zvyk vůbec neznala.

Vložíte do háčkovaného pytlíčku vajíčko natvrdo, zatáhnete dlouhou šňůrkou, aby nevypadlo, roztočíte ho a vyhodíte na měkké louce, co nejvýš to jde. Budete překvapeni. Někdy spadne desetkrát a nerozbije se, někdy však po druhém hodu vajíčko musíte vyměnit.

Velikonočního putování se zúčastnilo tolik dětí, že jsme se ihned začali připravovat na průlet čarodějnic. Společný slet u ohníčku na zahradě s pečením špekáčků nebyl možný, a proto opět zvítězila aktivita mimo školku. Průlet odstartovala čarodějnice Perchta, která hlídala u vrátek. Děti si vyzkoušely například slalom, skládání obrázků, zopakovaly si zvířátka, procvičily počítání. Za každý splněný úkol dostaly jeden malý obrázek, který nalepily do kotlíku jako součást lektvaru. Stejně jako malovaná vajíčka zdobila plot naší školky o Velikonocích, tak i kotlíky a čarodějnice udělaly všem kolemjdoucím jistě radost. Veselý plot ve veselé školce, za kterým si vesele hrají děti.

A všichni jsme si uvědomili, že pohodu si tvoříme sami a nikdo to za nás neudělá.

Jindra Kunešová, ředitelka MŠ Sluníčko Mýto