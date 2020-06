„A je to v pytli, co uděláme s dětským dnem?“, ptám se kolegyně Mirky z komise. Je konec dubna a my nevíme, zda karanténu ukončí, zda vláda povolí hromadné akce a hlavně, zda bychom něco stihli připravit. Mirka se zamračí (znak přemýšlení), nakloní hlavu na stranu a najednou se jí tvář rozjasní úsměvem.

Dětský den v pytli 2020. | Foto: Stanislava Skočilová

Já vím, že pomyslná žárovčička se rozsvítila a přišel nápad. „A co udělat Dětský den v pytli?“, zeptá se. Teď se mračím já. „Dětský den v pytli?“ Poposednu si, zda si nesedím na vedení. „No děti by třeba mohly skákat v pytli po zahradě“, povídá Mirka, „dodržíme karanténu a až splní úkol, dostanou odměnu.“ Blik. Už mi to v hlavě naskakuje a začínám cítit to nadšení, které přichází vždy s novým nápadem. Zkusím: „A co kdyby nasbírali pytel odpadků?“…“v lese!“, doplňuje Mirka (já tu ženu žeru). V následující chvíli už rozebíráme podrobnosti, pravidla, domlouváme se na třech úkolech pro děti (i dospělé), propagaci (úkol pro Pavla), píšeme do naší skupiny (komise). „No jo, ale co ten třetí úkol? Mělo by to souviset s pytlem, ale jak?“, ptá se Mirka. Marně přemýšlíme, co by to mohlo být. „Ať si pytel prasknou!“, říká jen tak mimoděk manžel, který prochází kolem nás. Podíváme se na sebe. A máme to!