Pro děti byl připraven bohatý program, a to v podobě zábavné zahradní interaktivní show Hulahou show s Gábinou a Katkou. Díky spolupráci s plzeňskou městskou policií jsme mohli využít zapůjčení skákacího hradu, kde se děti mohly dostatečně vydovádět. Z archivu města Plzně jsme zapůjčili kroniky mateřské školy, které zaznamenávají počátky mateřských škol z Koperníkovy a Husovy ulice od roku 1883. Zájemci si je mohli prohlídnout včetně dobových i současných fotografií.

V letošním roce tedy byla před námi milá povinnost toto jubileum náležitě oslavit. Oslavu jsme pojali trochu netradičně, a to na školní zahradě mateřské školy. Užili si ji všichni - děti i dospělí. Sešly se zde nejen děti, které v současné době dochází do mateřské školy, ale i ty, které již navštěvují základní školu. Dokonce jsme se setkali i s některými, kteří již jsou studenti středních škol, nebo jsou rodiči či prarodiči. Na oslavě jsme přivítali i dřívější zaměstnance mateřské školy, také zástupce Městského obvodu Plzeň 3 a OŠMT Plzeň s námi přišli oslavit tuto událost.

Mateřská škola v Korandově ulici v Plzni slaví letos 90. narozeniny. Její historie se začala psát již v roce 1931, kdy do současných prostorů v přízemí bytového domu přešly od září 1931 děti ze dvou mateřských škol, a to z Kollárovy ulice a Husovy ulice.

