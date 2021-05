Dorota Bahníková oslavila v Mirošově stovku

Do krásného počasí se dne 28. dubna probudila paní Dorota Bahníková. Krásný byl pro ní také v tom, že to bylo právě 100 let ode dne kdy se narodila. Na svět přišla v roce kdy doznívala Španělská chřipka, v roce kdy se narodil nedávno zemřelý král Filip. Světlo světa spatřila na severu Čech v době, kdy v Československu prezidentoval Masaryk.

Dorota Bahníková se syny a paní ředitelkou. | Foto: archiv Harmonie Mirošov