V areálu závodu navnadí diváky před hlavním programem od 9.30 hodin juniorské disciplíny – nejprve odstartují v rámci nesoutěžního klání Family Race děti do šesti let v doprovodu rodičů, následně se v jejich stopách vydají děti do jedenácti let na kilometrové a do čtrnácti let na dvoukilometrové trati.

V 11.30 hodin vyběhnou muži a ženy v hlavním závodě a nakonec ve 14 hodin i tříčlenné týmy. Jejich složení je libovolné, na trati si účastníci mohou vzájemně pomáhat – ovšem nikoliv přijmout pomoc od někoho z přihlížejících. Hlavní podmínkou klasifikace přitom je, aby všichni členové týmu závod dokončili společně.

„Překážky nabídneme tradiční, bude to dost náročné na ruce, chybět nebudou věže, bahno, řeka, potápění, brodění. Ale objeví i některé novinky, což bude tak trochu překvapení i pro nás, neboť je zatím stále ještě vyrábíme. Po doběhu se každý, kdo závod dokončí, může těšit na originální medaili a ve večerních hodinách proběhne tradiční after party, na níž zahrají kapely Galileo, Parkán a Paradox,“ shrnul doprovodný program Martin Moravec.

Registrovat se můžete na webu Myslív Race.