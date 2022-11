Školu navštívili Francouzi během svého pobytu celkem dvakrát. Překvapilo je, že se naši žáci přezouvají, smí používat mobily, nemáme školní dvůr, kde by mohli trávit přestávky, a také to, že se třídy půlí na výuku cizích jazyků. Vyučovací hodina je u nás o 10 minut kratší a ve škole se smí nosit cropová móda (oblečení odhalující bedra a část břicha).

Ubytování v hostitelských rodinách jim umožnilo poznat náš životní styl i stravovací návyky, které jsou jiné než v jejich zemi - večeříme většinou jednotlivě a nečekáme, až se sejdou všichni členové rodiny, jíme asi o 2 hodiny dříve a u stolu trávíme o dost méně času než Francouzi. O víkendu připravily program hostitelské rodiny, a tak někteří z našich hostů poprvé v životě sbírali houby nebo navštívili hokejový zápas na zimním stadionu. Premiérou bylo i ochutnání našich specialit. I když Francouzi asi nejvíce ocenili karlovarské oplatky, chutnala jim i naše svíčková omáčka s knedlíkem.

Role hostitelů byla pro naše studenty celkem náročná, jak sami řekli, nejvíc vyčerpávající bylo přesvědčit korespondenty zvládnout všechny ranní činnosti tak rychle, aby dorazili na místo srazu včas. Většina našich studentů se ve škole učí francouzsky a mohli si tento jazyk intenzivně procvičovat. Ti, kteří se museli dorozumět anglicky, to vůbec neměli jednoduché, ale všichni se shodli na tom, že si mezi sebou řekli vše, co chtěli. Někteří z nich se skamarádili natolik, že si ještě před odjezdem naplánovali společné setkání o prázdninách. Na rozloučení, které se uskutečnilo ve školní jídelně, bylo nejvíce dojemné poděkování, které si Francouzi připravili v češtině, a video, které z fotografií z obou pobytů vytvořili naši studenti. Asi málokdo si na začátku výměny představil, že mu může úplně cizí člověk přirůst k srdci po dvou týdnech tak, že se mu bude chtít při jeho odjezdu domů brečet. Naštěstí můžeme díky sociálním sítím i do budoucna zůstat v kontaktu.

Za příspěvek děkujeme P. Šlajsové a P. Váchalové.