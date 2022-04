Každý obrázek je jiný a dohromady nám dávají výpověď o tom, jakou optikou se právě na Velikonoce a jaro dívají děti. Výstava bude k vidění nejméně do konce května, a to ve všední dny od 8.30 do 18.30 hodin a během víkendů od 13.30 do 18.30 hodin přímo v kavárně.

Vedení obvodu vybralo deset nejzdařilejších obrázků od dětí z mateřských škol a deset od dětí ze škol základních. Tyto obrázky jsou k vidění na webu městského obvodu, objeví se rovněžna facebookové stránce obvodu a na výstavě v MIMI caffé jsou viditelně označeny hvězdičkou.„Ráda bych ale řekla, že v našich očích vyhráli úplně všichni, kteří se do soutěže zapojili. Máme tady tolik šikovných dětí,“ uvedla starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová.

Děti, které rády kreslí, se nyní mohou zapojit do další výtvarné soutěže pořádané na Jedničce. Jmenuje se Namaluj léto a jak už název napovídá, tématem jsou prázdniny a léto. Uzávěrka je do konce května. Soutěž je opět určena dětem do 10 let, které v našem obvodu žijí nebo tady navštěvují školu. Děti mohou malovat na čtvrtku A4 nebo A3. Díla je pak nutné donést osobně na recepci ÚMO Plzeň 1 v aleji Svobody 60.

Z obrázků, které se na úřadu sejdou, vybere vedení městského obvodu několik děl, která se objeví v dalším zpravodaji, na webu a také na facebooku městského obvodu. K obrázku je nutné připsat celé jméno, věk, školu, třídu, bydliště a kontakt (telefonní číslo či e-mail). Více informací na telefonním čísle 378 036 008 či mailu vejvodovami@plzen.eu.