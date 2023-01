GALERIE: Tříkrálová sbírka zahájena. Nechyběl živý betlém ani koňský povoz

Již 23. ročník Tříkrálové sbírky je opět tady a to si žádá velkolepé zahájení. V plzni se tato ceremonie za velké účasti konala v úterý 3. ledna a nenechal si ji ujít ani plzeňský biskup Tomáš Holub, hejtman plzeňského kraje Rudolf Špoták nebo primátor Roman Zarzycký, kteří si užili pěvecké vystoupení sborečků nebo Staroplzenecký živý betlém. Zájemci mohou přispívat koledníkům do zapečetěných pokladniček až do 15. ledna. Podaří se překonat vybranou částku z loňského roku?

Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni | Foto: Jiří Strašek

Aktuální stav sbírky můžete sledovat v jednotlivých diecézích zde. V Plzni se bude v neděli 8. ledna konat také jubilejní desátý Tříkrálový pochod k Ježíšku. Na pouť se tři králové vydají ve 14 hodin od stromu na náměstí Republiky v Plzni po vystoupení pěveckého sboru Bendíci z MŠ Zelenohorská, které doprovodí BAND Fr. Kubaně ml.

Koledníci poputují městem ke kostelu U Ježíška, kde bude po jejich příchodu připraven živý betlém z Dobřan. Následovat bude v kostele poutní mše od 16 hodin s hudebním doprovodem pěveckého sboru Vox imperfecta. Po celou dobu mohou zájemci přispívat do kasičky Tříkrálové sbírky, jejíž část tradičně poputuje na pomoc matkám s dětmi v tísni. Každý si odnese nejen tradiční kalendář nebo cukřík, ale také speciální dárek od Ježíška. Za fotografie děkujeme Jiřímu Straškovi.