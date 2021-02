Budoucí uznávaný herec, lásku k divadlu zdědil po rodičích, kteří byli zanícenými ochotníky. Vyrůstal ve Znojmě a většinu dětství prožil v Brně, kde také vystudoval JAMU. Již za studií hrál v brněnském Divadle Husa na provázku, kde působil v letech 1973 až do roku 1990. Poté se stal členem souboru Činohry Národního divadla v Praze (do r. 2013).

Divadlo, film, televize, rozhlas, moderování, zpěv, dabing

Pestrou škálu obsahují jeho divadelní role, které ztvárnil zejména na prknech Národního divadla. Mimořádný úspěch mimo jiné sklidila Goldoniho hra Sluha dvou pánů, ve které doslova exceloval v roli Truffaldina. Do historie se zapsala tím, že v průběhu dvaadvaceti let tuto postavu hrál v rekordních šesti stech zcela vyprodaných představeních.

Velmi bohatá je filmová i televizní tvorba. Mezi oblíbené postavy patři například nadporučík Růžička ve filmu Tankový prapor (1991), poručík Troník v oblíbeném filmu Černí baroni (1992), JUDr. Ulrich v Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992), role Šebka ve filmu Pelíšky (1998), doktor Martin Elinger v televizním seriálu Doktor Martin (2015 - 2018) atd.

Četné jsou též rozhlasové postavy (1973 - 2019) i oblast moderování (např. Na kus řeči, 2001, Česká televize, Trumfy Miroslava Donutila 2012 - 2013, Česká televize) atd.

K mluvenému slovu patří např. pořady Ptejte se mne, na co chcete, já na co chci, odpovím, Furt ve střehu, Pořád se něco děje, Historky z Provázku atd.

Pěvecký talent uplatnil například v Písničkách z Balady pro banditu (1996), Písničky, které mám rád (1997), Ten báječnej mužskej svět (1998), Písničky z Provázku (1999), Miroslav Donutil v Hotelu Herbich (2000) atd.

Svůj podmanivý hlas mnohokrát propůjčil hercům zvučných jmen (Gérard Depardieu, Kevin Costner, Gino Cervi a Philippe Noiret atd.).

Cenu Český lev za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli získal v roce 1998.

Literatura

Jméno oblíbeného herce se objevilo i v několika knihách, a to například: Miroslav Donutil - uprostřed běhu (1996), Miroslav Donutil o sobě - padesát uzlíků na provázku života 2002, Miroslav Donutil - Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci, odpovím (2008), Šedesát uzlíků na provázku života - Miroslav Donutil (2011), Pan Herec Miroslav Donutil: Co řekli nejen slavní? (2007).

Literární zpracování nyní obohatila faktografická biografie nazvaná Mirek Donutil 70, která může být vhodným dárkem nebo může zpříjemnit dlouhé zimní večery. Společně s autorem a téměř padesátkou osobností se pak můžete začíst do knihy, která vychází k 70. narozeninám tohoto významného českého herce.

Eva Hubatová