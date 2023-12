Letošní rok se učitelky z rokycanské MŠ Pohádka rozhodly, že nebudou čekat na čerty, až je navštíví v jejich mateřské škole, ale že se vydají přímo za nimi do pekla.

V Mariánské štole čekal na kluky a děvčátka samotný Lucifer | Foto: Radka Svejkovská

Vypravily se proto s dětmi hned ráno autobusem do Mariánské štoly v městě Příbram, kde už na ně čekal bohatě nabitý program s názvem Hornický Mikuláš.

Děti se nejprve shromáždily v budově expozice katastrofy, kde si je vyzvedla průvodkyně a zavedla je do tajemného podzemí Mariánské štoly. Tam děti musely zdolat dlouhou temnou cestu osvícenou pouze malými světýlky až k pekelné bráně. Po cestě narazily také na malé permoníčky, kteří v dole stále pilně pracují.

U Saské brány sbírali žaludy, užili si Jablíčkohraní i oslavu svatého Martina

Když děti došly k pekelné bráně, začala se před nimi otevírat. Najednou se před nimi objevilo peklo i se svými služebníky a vládcem pekla Luciferem. Děti tak mohly nahlédnout do pekelné říše, samy s čerty mluvily, a jelikož si čerti chtěli učitelky v pekle nechat (ne však kvůli zlobení, ale že jim chybělo babské ucho do vaření), musely děti paní učitelky vysvobodit písničkou či básničkou. To se naštěstí podařilo a nikdo z malých i velkých návštěvníků v pekle nezůstal.

Průvodkyně bezpečně všechny vyvedla z pekla ven a zavedla je do 1. patra šachetní budovy dolu Marie, kde se před dětmi zjevilo nebe s andílky, Mikulášem i sv. Petrem. Ten přečetl z knihy dobrých a špatných skutků malé prohřešky, ale i chválu na děti, které ho přišly do nebe navštívit. Každý pak dostal od Mikuláše balíček plný dobrot. Jako poděkování děti zazpívaly na rozloučenou písničku. A potom se už všichni plni dojmů opět vrátili autobusem zpět do Pohádky.

Příspěvek do rubriky zaslala Radka Svejkovská. Děkujeme.