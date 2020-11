S rostoucím počtem potvrzených pacientů s covid-19 přibývá též počet zákazníků lékáren, kteří se chtějí onemocnění bránit pomocí doplňků stravy na podporu imunity. Role lékárníka při doporučení vhodného doplňku nebo jejich kombinace je nezastupitelná. Schopnosti našeho imunitního systému jsou nám dány geneticky a významně se na něm podepisuje i náš životní styl. Proto je důležité, abychom imunitu nejen podporovali, ale také posilovali.

Imunita potřebuje trénink

Imunita je schopnost lidského organismu bránit se proti různým vnitřním a vnějším vlivům, jako jsou bakterie, viry nebo jiné cizorodé látky. Pokud funguje špatně, imunitní systém tyto látky nerozezná a můžeme snadněji onemocnět nebo má onemocnění těžší průběh. Pro trénování imunity si stačí zapamatovat jednoduchá pravidla: dostatek spánku, pohybu, vyvarovat se stresu, jíst ovoce a zeleninu, dostatečně pít, chodit ven, otužovat se, a hlavně myslet pozitivně. Tímto jednoduchým způsobem si každý z nás může vybudovat silný imunitní systém, který v době respiračních onemocnění může posílit vybranými doplňky stravy a vitaminy.

Posílení imunity je pak úzce spjato s užíváním vitaminů a dalších látek podporujících imunitní systém. Nejčastěji lidé v lékárnách sáhnou po vitaminu C. Ten však účinkuje hlavně při imunitní odpovědi již během onemocnění – třeba i obyčejného nachlazení. Pokud nás ale zajímá udržení a zlepšení tzv. nespecifické imunity, tedy té, která je pro člověka běžná, když není nemocný – doporučuje přípravky obsahující např. betaglukany (výtažek z hlívy ústřičné) a vitamin D.

Základem je prevence

Základem vyvarování se jakéhokoliv akutního respiračního onemocnění (nejen v době pandemie koronaviru) je dodržování preventivních hygienických pravidel. Především se jedná o časté a důkladné mytí rukou mýdlem pod tekoucí teplou vodou anebo používání bezoplachových gelů. Dále je důležité myslet na to, že pokud kašleme nebo kýcháme, měli bychom si zakrýt ústa kapesníkem, šátkem, šálou nebo předloktím. Nikoliv však dlaní. Nemocný člověk by pak v neposlední řadě měl myslet na ochranu okolí a během své nemoci se pohybovat v kolektivu s vhodnou ochranou úst a nosu (rouška, respirátor).

V případě napadení našeho těla respiračním onemocněním by každý z nás měl mít doma vybavenou lékárničku, ve které by určitě neměly chybět léky na zmírnění bolesti a teploty, léky na kašel, léky na bolest v krku a přípravek na ucpaný nos. V tomto případě je vhodné využívat mořskou vodu, která také dokáže uvolnit ucpaný nos a není návyková. Na klasické kapky či spreje do nosu si může pacient snadno vybudovat závislost. Určitě je ale dobré se o výběru vhodných přípravků poradit s lékárníkem, který zkontroluje interakce léků a jejich kontraindikace. Rozhodně ale není na místě dělat si zbytečné zásoby léků.

Kdy posílit imunitní systém?

Je to především v období zvýšeného výskytu onemocnění, tedy na podzim a v zimě, při výkyvech počasí, při nástupu dítěte do dětského kolektivu, v období před a po operaci, v období zvýšené psychické zátěže (učení, zkouškové období studentů) a fyzické zátěže (sport, tréninky, zápasy), v období růstu, stresu, infekce a rekonvalescence.

Obecně lze říct, že každý, kdo chce posílit svůj imunitní systém, by měl začít u úpravy svého životního stylu. Tedy především změnit stravování, snažit se omezit stres, dopřát si dostatek spánku a být, pokud možno, pozitivně naladěn. Následně pak můžete doplnit potřebné vitaminy, doplňky stravy a probiotika, které je doporučeno užívat dlouhodobě a začít s nimi nejlépe měsíc před rizikovým obdobím.

Ivana Lánová, lékárnice