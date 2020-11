Oznamují příchod jara. Prvními květinami, které na jaře vidíme, jsou cibuloviny. Za první barvy, které se po ústupu chladných zimních měsíců objevují, vděčíme cibulovinám ze Stinzenu a lesní flóře. Komu nedělá radost, když tak brzy na jaře na zahradě spatří krásné barvy?

Zatímco zbytek zahrady ještě spí, jarní kvetoucí cibuloviny, jako jsou sněženky, ladoničky a krokusy, už vesele kvetou. Jak je to možné? Kvetoucí cibuloviny si během podzimu a zimy ukládají živiny do šupin svých cibulí. Díky této zásobárně energie jsou cibulky schopné začít růst a kvést tak brzy zjara. Jsou to nefalšované jarní květiny, které si navíc můžete sami vypěstovat na zahradě.