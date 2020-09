Hudební skladatel, klavírista, zpěvák, moderátor a herec Jaroslav Uhlíř oslavil 14. září své 75. narozeniny.

Jaroslav Uhlíř. | Foto: archiv Evy Hubatové

Desítky let již baví generace posluchačů - dětí i dospělých známými melodiemi. Kdo by neznal jeho songy Dělání, Holubí dům, Stříbrný vítr, Do naší hospody, Hajný je lesa pán, Vlnitý plech, Ani k stáru, Když se zamiluje kůň a řadu dalších. Mnohé z těchto zlidovělých hitů vznikly ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem, se kterým často vystupoval i v Plzni.