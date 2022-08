Obvod ocenil snahu Jaroslava a Boženy Horových, kteří se již léta starají o záhony před domem v Rabštějnské 20 a které nominovali jejich sousedé, ocenění převzala také Jana Králová, jejíž zahrada v ulici K Pecihrádku na Bílé Hoře přes léto jen hraje barvami, a dále Alena Skalová, která pečuje o předzahrádku u bytového domu v Západní 3. „O tu zahrádku se starám už sedm let a denně na ní trávím i přes dvě hodiny, moc mě to baví,“ říká Skalová.

V kategorii okna a balkony se štěstí usmálo na Kateřinu Chaloupkovou, jejíž balkon v Jesenické ulici kvete od jara až do podzimu, cenu pak převzala Vojtěška Kilianová, která zaslala snímek krásných petunií na svém balkoně v Komenského ulici, a vedení obvodu ocenilo též snahu Evy Vopatové, jejíž balkon s červenými muškáty na domě ve Slupské ulici na Sylvánu je prakticky nepřehlédnutelný. „Pocházím z venkova a vlastně si nedokážu představit život bez kytek,“ usmívá se Vopatová. Muškáty pravidelně zazimovává, aby je pak mohla na jaře zase zasadit a radovat se z nich až do podzimu.

Všichni jmenovaní si odnesli poukázky do zahradnictví na 500 korun, chryzantémy v květináči a pamětní list. Do soutěže přišlo více než sto snímků rozkvetlých zahrádek, oken a balkonů. „Je vidět, že lidem záleží na tom, jak vypadá místo, kde žijí. Když procházím naši Jedničku, mám radost, když vidím rozkvetlou zahradu nebo rozzářený balkon či okno,“ uvedla starostka prvního plzeňského obvodu Helena Řežábová.

Soutěž Rozkvetlá Jednička uspořádal obvod poprvé. Lidé mohli zasílat snímky původně do konce června, ale pro velký zájem byla uzávěrka soutěže prodloužena do poloviny prázdnin. Ze snímků, které do soutěže dorazily, pak vedení obvodu vybíralo ty nejzdařilejší. Cílem soutěže bylo povzbudit zájem obyvatel města o zlepšení prostředí, ve kterém žijí.