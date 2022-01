Lesní komplex Dmout, jakoby přetékal z hraničního pohoří Českého lesa až k samým hranicích Domažlic. Po 2. světové válce byl využíván hlavně pro zimní sporty. Sníh napadl již v listopadu a držel často až do jara.

Zašel jsem na místa, kde stávaly dva lyžařské můstky. Ten vyšší měl kritický bod doskoku 38 m a druhý 18 m. Viděl jsem na nich tehdy skákat reprezentanty ČSR Felixe, Remzu i domažlického všestranného sportovce Jaromíra Pauera, Karla Kupilíka a další. Zkusit jsem si to netroufal ani na malém můstku. Buben – doskok jsem sjel několikrát. Komprese v dolní části byla však velká a jen s námahou ji ustál. Na protilehlé straně můstku byla rázovitá, dřevěná chata, kde se vařil výborný horký čaj.

V „ Ermoutě“ se pořádaly i běžecké lyžařské závody, kde vzpomenu p. Kabourka, Svačinu. Závody na lyžích v závěsu za motorkou se pořádaly i v ulicích města. Věřil by dnes někdo tomu, že po škole jsem si nasadil lyže před domem na náměstí, zapnul kandahár a hurá do „Ermouta“. Bylo to pěkné období mládí a zimního sportování.

Můstky postavené z kmenů stromů na betonových základech po čase podlehly vlivům povětrnosti, sníh Domažlicům přestával přát a tak jsme se pomalu začali se svými „prkny“ stěhovat do vyšších poloh – do Capartic, na Sádek. Tam se brzy v lese i na louce vytvořily optimální běžecké stopy a popularitě místa pomohly i každoroční běžecké závody – „krňoláky“. Na vrcholu Sádku si domažličtí lyžaři zřídili sjezdovku a po revoluci vyráželi až do čerchovských hvozdů.

Rád se ještě vrátím do mého mládí a zimního sportování. Jak jsem již zmínil, sníh nám bohatě přál a k tomu i mrzlo až praštělo. Zamrzly rybníky, na kterých jsme hráli hokej a naháněli děvčata. V blízkosti stadionu na Střelnici bylo postaveno klasické venkovní hokejové hřiště s osvětlením. Koncem listopadu se několikrát nastříkalo vodou ze Zubřiny a často až do března jsme si chodili hlavně večer zabruslit. Stále počasí tehdejších zim dovolovalo i pořádání hokejových soutěží na přírodní ledové ploše.

Život jde dál. Dnešní mladí jezdí za sněhem do rakouských nebo švýcarských Alp, bruslí jen v uzavřených halách. Snad i musí, sněhu je v našich zeměpisných výškách stále méně, rybníky nezamrzají. Moje generace si užila přírodního sněhu i ledu dost a byli jsme mladí.

Za příspěvek děkujeme pravidelnému přispěvateli Karlu Fraitovi.