Start akce se bude konat od 7 do 9 hodin před budovou sokolovny v Dobřívě. Pro účastníky z větší dálky je připraven nocleh v sále sokolovny (potřeba je jen karimatka a spací pytel) nebo na po předchozím objednání v ubytovně TJ Sokol na telefonním čísle 737 549 726. Startovné je 30 korun pro děti do 15ti let a dospělí 50 korun. Každý účastník bude zapsán a obdrží startovní list s popisem trasy. Cíl se bude nacházet na fotbalovém hřišti v Dobřívě v areálu Václava Svobody. Součásti programu bude také tombola. Startovní list s pořadovým číslem bude slosován o ceny sponzorů v 15 hodin.