Fáze 1

Společnost si není jistá, ale pár případů se již vyskytlo a jsou v izolaci v nemocnicích. Hlavní hygienička Gottwaldová - výživová poradkyně a celebrity jako Hrušínský, Klus vystupují na veřejnosti s prohlášeními a tu a tam připouštějí, že koronavirus je sice záludný, ale je stále méně nebezpečný než běžná chřipka. Zdravotnický systém je ale naprosto připraven, máme na skladech ještě po povodních a ze zásob CO asi 10.000 roušek a to rozhodně postačí. Roušky se ale rozdělovat nebudou, potřebujeme chránit vlastní lidi – sebe. Společnost na to reaguje mlčením.

Fáze 2

Případy v nemocnicích se množí, počet nakažených překročil první stovku, ale režim říká, že se nemáme bát a hlavně nemáme šířit paniku. Nákupní střediska zaznamenaly zvýšený zájem o potraviny, mouku a zmizely všechny desinfekční prostředky. U nemocnice se začali první lidé domáhat testování na koronavirus. Testy ale nemá kdo provádět. Politici dávají ochotně rozhovory do televize a do novin a referují, jak se podařilo zvednout kapacitu lůžek v nemocnicích o celou desetinu.

Fáze 3

Režim s nechutí připouští, že tato malá epidemie se může zvrhnout ve velký problém, ale všichni svorně prohlašují, že to zvládneme. Letecké spoje se zatím neruší a několik set tisíc našich občanů obdivuje památky ve všech zemích světa, vesele lyžují v Itálii a na Facebooku a Instagramu vznikají zábavné hrdinské fotky a selfíčka – podívejte se – i přes nákazu a přes doporučení necestovat jsem prošel přes kontroly a jsme zdraví a sedíme v této luxusní restauraci – dobře se podívejte, vy vystrašené socky, jak to zvládáme. Vláda vydala nařízení omezení pohybu a rozdala si nové roušky, které jim zaslala nenáviděná Čína. Lidé bojují s korunavirem, podniky stoply výrobu a sem tam se pořádají párty a diskotéky v zavřených hospodách. Teplé počasí vylákalo mnoho lidí také do přírody a policisté rozhánějí nudisty a recesisty, kteří odmítají nosit roušky. Roušky samozřejmě nikde nekoupíte. Musíte si je vyrobit sami.

Fáze 4

Prezidenta a ministry už nebylo několik dní vidět na veřejnosti. Z rádia a České televize se valí pozitivní hlášky jak se u nás daří s koronavirem zatočit. Přes noc se na ulici objevily velké barevné plakáty o tom jak čelit koronaviru a návod na mytí rukou. Několikrát denně se Vám rozezní mobil s nabídkou fixace levných dodávek energií a s dotazy, zda se cítíte dobře, aby Vám nabídli přípravek Wobenzym.

Letadla už dva týdny nelétají a vlaky a autobusy omezily spoje. Začínají kolabovat servery a dodávky produktů, jako jsou zelenina a ovoce. Znovu se začíná horečně nakupovat. Je nejvyšší čas natankovat do auta plnou nádrž, sehnat si malé rádio na baterky, nejlépe starého Minora s elektronkami. Také je čas poohlédnout se po dostatku munice a mít nejlépe dvě palné zbraně. Ještě neprůstřelnou vestu, naložit zavazadla do auta, nasadit roušky a vyrazit z města. Kam? To je skoro jedno - tam, kde je nejméně lidí. Nejlépe do hor na nějakou farmu. Že jsou zatím lidé všude? Za rok to už bude možná všechno jinak..

Fáze 5

Opatrně otevřete poklop autocisterny, kterou už několik týdnů používáte jako úkryt. Pomocí zrcátka zkontrolujte okolí a rychle se přesuňte z otevřeného prostoru, který je pokryt zbytky potrhaných úderných plakátů o vítězství nad koronavirem. S prstem na spoušti začnete zase svou celodenní pouť za potravou. Třeba se Vám podaří skolit nějakého hlodavce, který je ještě vypasený po předchozích hodech na zbytcích nahnilých potravin. Pokud budete mít dobrý lov, doporučuji pořádně propéct. Koronavirus mezitím stačil několikrát zmutovat.

Otázka k zamyšlení - v jaké fázi se nacházíme právě teď?

Milan Král