Duha

Jméno „iris“ znamená v řečtině „duha“. Je to velmi výstižné jméno, protože kosatce jsou k dostání v každé barvě duhy. Kromě doslovného významu slova „iris“ je Iris také postavou z řecké mytologie. Byla to bohyně, která přenášela poselství mezi bohy a lidmi. Aby tak mohla činit, používala duhu jako skluzavku z nebe na zem. A to je také zdroj symbolického významu kosatce: „Mám pro tebe vzkaz“.

Až do srdce

Okouzlující kosatec patří do čeledi kosatcovitých a byl poprvé zmíněn kolem roku 1500 před naším letopočtem. Tato charismatická květina má tři okvětní lístky. Jak je pomalu, ale jistě otevírá, můžete se jí podívat přímo do srdce. Přírodní krása kosatců přidá do zahrady fascinující prvek a barvy, které jsou jasné a výrazné. Kromě jejich různých odstínů modré jsou kosatce také dostupné ve žluté, lila, fialové, hnědé a bílé. Některé jsou dokonce dvoubarevné.

Skupiny

Kosatce vyrůstající z cibulek se dělí do dvou skupin: na kosatce s velkými květy a kosatce s malými květy. Odrůdy s velkými květy vyrůstají do výšky 50 až 70 centimetrů a kvetou během května a června. Kosatce s malými květy jsou známé jako trpasličí kosatce. Ty mají malé květy se složitým zbarvením, dorůstají pouze do výšky 15 centimetrů a kvetou v únoru a březnu. Listy obou skupin jsou rourkovité a špičaté.

Sázení

Pokud si na jaře chcete užít nádherné kosatce, nezapomeňte je zasadit na podzim. Kosatce s velkými květy by se měly sázet na slunné místo do hloubky 5 cm a 8 cm od sebe. Pokud jsou ve vaší oblasti tuhé zimy, přikryjte je vrstvou slámy, abyste je ochránili před mrazem. Kosatce s malými květy hojně pokvetou na slunných místech i v polostínu. Tyto cibulky byste měli zasadit třikrát hlouběji, než je jejich velikost. Pokud chcete na zahradě vytvořit krásný koberec plný květin, sázejte je v hustých trsech.

Zajímavá fakta

Botanici objevili více než 200 druhů kosatců. Většina z nich vyrůstá z cibulek a hlíz, ale některé mohou vyrůstat z oddenků.

Možná nemáte zahradu. To není žádný problém. Kosatce lze totiž zasadit i do truhlíků na balkóny a terasy.

Odrůdy Iris hollandica se obvykle pěstují na řezbu. Díky tomu jsou ideální volbou na vaši zahrádku na řezané květiny.

Kromě kosatců vyrůstajících z cibulí existují i kosatce, které vyrůstají z oddenků. Tyto trvalky jsou odrůdy Iris germanica.