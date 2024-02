Žiji v Rokycanech od narození a jsem regionu ze srdce vděčná za velké množství přírodních krás, které svým obyvatelům nabízí. K mým oblíbeným procházkám patří častá návštěva Borku s rybníky a blízkým lesem.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DESOP Plzeň

Každý rok nedočkavě vyhlížím, zda se na vodní ploše usídlí labutě. Také tento rok se ukázaly v malém chovném rybníku na okraji Borku. Tentokrát provázela labutí pár i dvě středně odrostlá mláďata. Pohled na labutí rodinku mě vždy nesmírně potěší a zahřeje u srdce. Jaké krásy nám příroda jejich prostřednictvím nabízí!

Při jedné procházce se labutí rodinka zdržovala u hráze, a tak jsem se k ní vydala, abych u ní jako vždy chvíli příjemně pobyla. Když můj pohled padl na hladinu u břehu rybníka, sevřelo se mi srdce. Celá strana rybníka u hráze byla plná pohozených celých rohlíků a celých krajíců chleba! Byla jsem zděšená. Velmi dobře vím, jak ochránci přírody zdůrazňují, že by se pečivo labutím nemělo dávat, protože jim může ublížit! To, co jsem ale tentokrát viděla, se ani krmením nazvat nedá a situace byla pro ptáky velice nebezpečná!

Rychle jsem se obrátila k domovu a obratem volala Pavla Moulise ze Záchranné stanice živočichů. Vše jsem mu řekla a prosila o pomoc a o tabuli, která by zakazovala podobné počínání. Moulis se rozhodl rybník od množství poházeného pečiva vyčistit, a to také urychleně realizoval. Řekl, že kdyby mrzlo a pečivo zůstalo v rybníku, nastal by závažný problém týkající se života labutí. Také řekl, že umístil již mnoho podobných tabulí, ale lidé neposlechli a dál dávali labutím pečivo, které jim škodí! A tak jsem se rozhodla o události napsat. Sama sebe se ptám - co se musí stát, aby lidé v nevědomosti přestali labutím takto škodit a ohrožovat je na životě?

Naléhavě se obracím s výzvou a láskou ke všem lidem, aby se postavili na stranu pravdy a ochrany těchto překrásných a bezbranných stvoření, která tolik zdobí naši přírodu a díky nečekají.

Příspěvek zaslala Zdeňka Vápeníková. Děkujeme