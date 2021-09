Byla to první akce, rádi bychom ji každoročně ponechali před začátkem nového školního roku.

Tímto všem zúčastněným děkuji za jejich čas a energii, kterou do slunečného nedělního odpoledne vložili.

Po zdolání trasy, která vedla ze startu - areálu Václava Svobody přes náves, Švédský most, po hrázi a zpět na fotbalové hřiště, na děti čekaly odměny a buřtík, který si s chutí se svými rodiči opekly.

Paní učitelky z mateřské i základní školy, zástupci obce i sboru dobrovolných hasičů připravili turisticko poznávací vycházkové nedělní odpoledne. Jako bonus bylo překvapení , že je na stezce provázely kouzelné pohádkové bytosti, a to ježibaba, loupežník, vodník, karkulka, zahradnice, víly, beruška, princezna, strašidla a čerti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.