Jako nováčka přivítali pořadatelé na trzích ve Kdyni například paní Petru Šůchovou z Rokycan, která je velkou milovnicí čokolády. "Jako základ používám hořkou, mléčnou a bílou čokoládu a míchám ji například se slaným karamelem, černým pivem, levandulí, absinthem, balsamicem nebo třeba parmezánem. Vznikají tak rozmanité chutě, které běžně na trhu nenajdete, ale od vás vím, že si je žádáte. Nepoužívám žádné chemické ani konzervační látky, všechno, co dám do čokolády, je přírodní nebo originální a nijak neupravovaná surovina…," popisuje své kouzlení. Jako nováčka přivítaji na trzích například paní Petru Šůchovou z Rokycan, která je velkou milovnicí čokolády. "Jako základ používám hořkou, mléčnou a bílou čokoládu a míchám ji například se slaným karamelem, černým pivem, levandulí, absinthem, balsamicem nebo třeba parmezánem. Vznikají tak rozmanité chutě, které běžně na trhu nenajdete, ale od vás vím, že si je žádáte. Nepoužívám žádné chemické ani konzervační látky, všechno, co dám do čokolády, je přírodní nebo originální a nijak neupravovaná surovina…," popisuje své kouzlení.