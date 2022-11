Zmiňovaná rozhledna je jednou ze tří Bismarckových věží u nás. Další se nachází v Chebu a na Děčínsku. Je to nejzápadnější rozhledna v České republice.

Stavba byla zahájena 22. září 1902, základní kámen byl položen 18. října téhož roku. Hrubá stavba byla dokončena v říjnu 1903 a první návštěvníci si mohli rozhlednu prohlédnout a vystoupat nahoru 25. prosince po zaplacení 10 haléřů. Rozhledna byla slavnostně otevřena 19. června 1904. Náklady na stavbu činily 58 967 rakouských korun.

Na stavbu se spotřebovalo 666 m³ žulových kvádrů, 65 000 cihel, 58 vagónů vápna a tři vagóny cementu.

Z rozhledny je vidět nejen na 20 kilometrů vzdálenou Zelenou horu u Chebu, ale i na sedm desítek kilometrů vzdálený šumavský Špičák či ještě o šest kilometrů vzdálenější Klínovec v Krušných horách. Dohlédnout se bez problémů dá i na nedaleké vrchy Wartberg nebo Kornberg v Německu, dokonce i na nejvyšší horu saské části Krušných hor Fichtelberg. Na vrchol věže vede celkem 122 schodů.

Stavba nese označení po německém kancléři Otto von Bismarckovi. V té době bylo postaveno v německy mluvící části Evropy a také v Jižní Americe dvě stě podobných Bismarckových rozhleden, sloupů a mohyl. Na českém území stojí tři Bismarckovy věže. Tou druhou je Bismarckova rozhledna u Chebu a třetí stojí na vrcholu Tanečnice ve Šluknovské pahorkatině poblíž Mikulášovic.

Fenomén Bismarckových věží se zrodil v Německu. Šlo o památníky, které měly připomínat jednoho z nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatele sjednoceného Německa, kancléře Otto von Bismarcka (1815–1898). Nekompromisní přístup k řešení politických problémů Bismarckovi vynesl přezdívku Železný kancléř. Když byl v roce 1890 přinucen z politiky odejít, mezi lidmi se vzedmula obrovská vlna úcty. Kult osobnosti se zvýšil po Bismarckově smrti v roce 1898 a trval desítky let.

Monumentální Bismarckovy věže často měly na vrcholcích věží obří lucerny anebo mísy pro ohniště a fungovaly jako majáky. Ohně se zapalovaly zejména v den výročí Bismarckovy smrti a podle původního záměru měly vytvořit ohnivý řetěz napříč celým Německem a dokonce Evropou nebo světem. Pro ohnivý řetězec byla vybaveno příslušnou technologií 167 věží, ovšem kvůli nerovnoměrnému zeměpisnému rozložení byly v síti velké mezery a myšlenka s planoucími liniemi tak nakonec zapadla.

I tak dodnes tyto věže považují psychotronici za magická místa. Podle mnohých mají v sobě pozitivní energii. Jestli je to pravda, musí každý zhodnotit sám. Jedno je jisté, všechny Bismarckovy rozhledny byly postavené podle typického geometrického vzorce. Buď mají trojúhelníkový tvar anebo jsou vyzdobeny znaky germánské mytologie. Někteří lidé se uvnitř rozhleden opravdu cítí velmi dobře. Otázkou je, zda je to hezkým výhledem do okolí anebo neviditelnou energií. Dodnes existují lidé, kteří kult osobnosti Otto von Biscmarcka uctívají, a na vrcholech rozhleden anebo vedle nich zapalují ohně nejen na výročí úmrtí politika, ale také například při letním slunovratu.

