Ocenění Plzeňský Orfeus bylo předáno Nadací 700 let města Plzeň v oblasti vážné hudby v obřadní síni plzeňské radnice. Za rok 2021 bylo navrženo sedm kandidátů, čtyři na ocenění Plzeňský Orfeus v kategorii 15 let a více a tři na ocenění Plzeňský Orfeus junior do 15 let. Za město Plzeň ocenění předala radní Veronika Jillichová Nová, za nadaci předseda její správní rady, jež je udělovatelem ocenění, Petr Náhlík. Přítomen byl také člen správní rady nadace Jiří Suchánek.



Toto ocenění Nadace700let města Plzně uděluje každoročně mladým hudebníkům v oblasti vážné hudby. Z nominací vybírá laureáty odborná komise a tento výběr následně potvrzuje správní rada. Plzeňský Orfeus byl udělen po osmnácté, Plzeňský Orfeus junior po jedenácté.

Při předávání předvedli své hudební vystoupení všichni ocenění.

Laureáti obdrželi skleněnou skulpturu ze sklárny Rückl v Nižboru, pamětní list a květinu, držitelé ceny Plzeňský Orfeus získali ještě finanční podporu. Za celou dobu udělování cen je 41 laureátů Plzeňský Orfeus a 24 juniorských držitelů.