Už se vám někdy stalo, že vám přišel dopis od neznámého člověka a ještě vám udělal velkou radost? Možná ano, možná ne, ale určitě se to tento měsíc stalo několika stovkám seniorů v České republice díky akci Psaní od srdce, do kterého se pustil manažer projektu Ondřej Hladík z Diakonie Českobratrské církve evangelistické.

Dopisy přišly také i do Domova pro seniory sv. Pavla v Rokycanech | Foto: Martina Sihelská

„Je to projekt, který by měl udělat radost třeba i několika tisícům seniorů v celé republice. Bývají sami v domovech, kde sice mají přátele a občas za nimi i někdo přijede, ale jinak mají spousty volného času. Ano, mívají program a občas něco tvoří, ale zkuste si vzpomenout, když jste byli malí a někam jeli a čekali pak dopis od rodičů. Přece jste se těšili a byli nedočkaví. A přesně tohle je to, co seniorům dělá podobnou radost. A nejen jim, i odesílatelé tak mohou získat třeba babičku nebo dědu, pro své ratolesti," vysvětluje Ondřej Hladík s úsměvem.

Dopisy přišly také i do Domova pro seniory sv. Pavla v Rokycanech a seniorům je rozdala vedoucí Jana Kovářová. Barevné obálky opatrně nastřihla, protože seniorům bylo líto je roztrhnout.

"Obálky měly na sobě obrázky, květiny či zvířátka, proto je nechtěli roztrhat. A uvnitř kromě psaní byly i fotografie rodin nebo obrázky od dětí. Všem to udělalo velkou radost a už se těší na další řádky," doplňuje Kovářová.

To potvrdily také adresátky Blanka a Marta. „No, je to moc hezké, určitě něco odepíšeme. Podívejte, přišly nám i fotografie a tady je malovaný obrázek kočičky, kterou prý mají doma. Opravdu nám to udělalo radost," měly veselé jiskry v očích babičky Blanka a Marta.

Psaní dopisů zpestří klientům domovů jejich dny. Psaní od srdce je prostě opravdu kouzelné.

Za příspěvek děkujeme Martině Sihelské.