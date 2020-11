Na mnoha místech ještě nasbíráte velké množství šípků. Na čaj už však nyní nejsou příliš vhodné, protože leckde již úřadovaly mrazíky. Víte však, že je stále můžete použít třeba na výrobu vynikající marmelády?

Šípky na podzim. | Foto: DENÍK/Miroslava Vejvodová

Šípky není třeba vypeckovat. Tedy aspoň já to nedělám, protože je to příliš pracné a pro dobrý výsledek to skutečně není třeba. Šípky je však třeba očistit, odříznout bubáka a stopku. Já je před samotným vařením ještě rozpůlím.