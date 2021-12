Vystavenými vagóny se desetitisíce československých legionářů přepravili v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Za příspěvek mnohokrát děkujeme pravidelnýmu přispěvateli Vladimíru Křivkovi

Legionářské vagóny | Foto: Vladimír Křivka

Legiovlak v Plzni je přístupný zdarma od úterý 23. listopadu až do neděle 5. prosince. Ve všední dny od 8 do 16 hodin a o víkendu od 9 do 16 hodin. Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Exponát tvoří vozy polní pošty, těplušky a zdravotní, filmové, velitelské, štábní, obrněné, prodejní, krejčovské, kovářské (zrekonstruován na Slovensku), ubytovací a dva plošinové vozy. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii československých legií.