I přes velmi horké počasí si i minulou sobotu našly do areálu Ultramarinka v Břasích cestu desítky návštěvníků a prodejců nejrůznějšího zboží.

Bleší trhy v Břasích. | Foto: Gery Weschke

Čerstvé bylinky, jízdní kola, knížky, oblečení, obuv nebo hračky – to všechno bylo k mání na dalších bleších trzích v Břasích. I když se už po ránu rtuť teploměru šplhala ke třicítce, ani tentokrát si desítky návštěvníků nenechaly ujít příležitost prodat to, co už nepotřebují a nakoupit to, po čem touží. „Za mě veliká spokojenost, koupil jsem si nádhernou starožitnou polévkovou mísu a jako bonus ještě kytaru,“ pochlubil se pan Vojtěch z Rokycan. „Sice jsem jí v životě nedržel v ruce, ale přichází léto, budeme dělat táboráky, tak si na ní určitě zkusím brnknout nějaké country, moji přátelé stejně zpívají falešně,“ dodal se smíchem.