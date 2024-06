Němčovice pořádají letní tábor na Vysočině. Dětem bude vařit starosta

Čtenář reportér

Obec Němčovice pořádá jako každoročně letní tábor pro děti do 15 let. Letos poprvé po mnoha letech se vedení tábora rozhodlo změnit stanoviště. Uskutečnila se průzkumná výprava na Vysočinu do malebné lokality Chaloupky Brtnice.

Němčovice pořádají letní dětský tábor na Vysočině v lokalitě Chaloupky Brtnice. | Foto: Dagmar Kulichová

Po prohlídce ekopenzionu, jinak bývalého zámečku, a okolí, zaznělo jednoznačné ano. Ubytování bude ve zděné budově penzionu, nepřízeň počasí nebude problémem. Děti budou pod dohledem a vedením zkušených a školených vedoucích a instruktorů. Kuchyň má na povel dětmi velmi oblíbený kuchař a zároveň hlavní vedoucí tábora, sám starosta obce Karel Ferschmann. Děti na táboře nezhubnou, to Vám garantuji. Termín je 2.8. až 9.8. Na návštěvě v útulku v Němčovicích: O velké, staré a nemocné psy není zájem Děti se dopraví až na místo autobusem, řízeným opět starostou Ferschmannem. Cena tábora s dopravou, celodenním stravováním a pitným režimem činí pouhých 3 500 Kč. Místa se plní, ale jsou ještě volné kapacity. Pro bližší informace kontaktujte OÚ Němčovice, tel. 603 315 320. Neváhejte a pojeďte s námi. Platí i pro mimoněmčovické. Příspěvek do rubriky zaslala Dagmar Kulichová. Děkujeme.