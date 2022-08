Tvar hor se stáčí do půlkruhu a vytváří pomyslnou podkovu, jak říká Jan Pakosta, který žije nedaleko. "Je to krásný pohled na hory, tyčí se jako ňadra mladé dívky. Nejvyšší horou je Racovský vrch, který se tyčí do výše 619 metrů, hned za ním jmenujme Chlum, který je jen o deset metrů nižší. Všechno se dá obejít za jedno odpoledne, když máte čas a chuť," říká s úsměvem Pakosta, který rád okolí fotografuje.