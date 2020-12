Matěj Musil 9.A:

Mozart vs Beethoven: Duel století 1. díl

Takže, mezitím, co Mozart žil v letech 1756 – 1791, tak Beethoven žil 1770 – 1827. Za to, že Beethoven zemřel později, dostává 1 bod. Jejich jména značí, že je jejich rodiče asi neměli moc rádi, protože žádný normální rodič nepojmenuje své dítě Ludwig nebo Wolfgang. Ovšem Wolfgang zní trochu lépe než Ludwig, protože v tom jméně je slovo gang, což značí, že Wolfgang byl člen gangu. Mozart, neboli Mozzie, jak mu jistě přezdívali v hoodu, dostává 1 bod. Dále tady máme vzhled obou účastníků. Zatímco Beethoven vypadá celkem normálně, Mozart na některých ztvárněních vypadá jako moje babi. Díky svému zevnějšku dostává Beethoven další bod. No, teď ta nejnudnější část, hudba. Tito dva homies byli Ariana Grande své doby.

Pojďme si teď porovnat jejich nejslavnější songy. Začneme Mozartem, protože protože je v abecedě druhý. Řekl bych, že jeho nejslavnějším dílem je Malá noční hudba. Mám takovou teorii, proč je toto tak slavné. On a jeho gang toto pouštěli v ulicích. Tak se to dostalo do povědomí široké veřejnosti, začalo hrát na diskotékách atd… Působí na mě nějak. Mám rád, když hudba nějak působí. Tohle působí všemi pocity najednou, a tak se to nuluje. Tak, a teď Beethoven. Beethovenovo nejslavnější písnička je Pro Elišku. Ludvík tuto skladbu dropnul roku 1810. Tato skladba je prý vhodná pro začátečníky na piano. Tuto písničku už někdy slyšel každý několikrát. Zní asi takhle: tududududududududů tudududů...... Pro mě zní lépe než Mozartovo hit. Hlavně ten poklidný začátek na mě působí mnohem lépe. To znamená, že Beethoven dostává 1 další bod za hudbu.

No, tady je hodnocení:

Mozzie: 1b

Beethoven: 3b

Takže Beethoven je lepší než Mozart. Tato odpověď je definitivní a pokud se někdo bude někdy hádat, tak by si měl tohle přečíst.