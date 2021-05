New York, Benátky, Španělsko. Na simsonu projel svět, aniž by překročil hranice

Taky si někdy jezdíte prstem po mapě a říkáte si, to bych chtěl vidět, sem bych jel, letěl? A teď si představte, že byste jeli třeba do Švýcarska nebo na Tahiti na simsonu, což je malý motocykl kubatury 50? Tak takhle procestoval svět Tomáš Zábranský z Ejpovic. A že toho stihl. Mimo jiné například Španělsko, Mexiko, Tahiti, Saharu nebo New York, a při tom vůbec neopustil Českou republiku. Divíte se, jak je to možné?

Na simsonu projel svět. | Foto: Tomáš Zábranský, Martina Sihelská