„Když jsme v září 2018 získali podpisy občanů požadujících vodovod a obrátili se na OÚ, tak jsme samozřejmě chtěli, aby to bylo co nejdříve. Všechny v Přešíně trápil mnohaletý nedostatek vody ve studních. Tehdy nastupující nové zastupitelstvo se starostou panem ing. Ladislavem Járou nám vyšlo vstříc. Pan Jára si to vzal jako osobní výzvu a podařilo se,“ popisuje s úlevou Libuše Bulínová „Vodovod je projekt, který v Přešíně zajistí dostatek kvalitní pitné vody a bude sloužit mnoha generacím. Chceme vyjádřit poděkování za to, že se vodovod podařilo dokončit tak rychle. Děkujeme všem zastupitelům, zvláště pak starostovi, panu Ladislavu Járovi,“ dodává.