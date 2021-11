O kurzy nordic walking je zájem. Jednička proto otevírá další

Filozofií kurzů je nabídnout seniorům pravidelné zdraví prospěšné pohybové aktivity pod odborným vedením lektorů. „Kurzy kromě toho slouží také k navazování mezilidských vztahů a podporují vznik nových přátelství a kontaktů, což je v seniorském věku velice důležité,“ vysvětluje starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová.

Účastníci jsou na začátku každého kurzu rozděleni podle výkonnosti, věku a zdravotního stavu do skupin, v nichž poté absolvují jednotlivé vycházky. V průběhu letošního roku se kurzy konaly po třech skupinách, nově budou skupiny čtyři a stejný bude i počet certifikovaných lektorů.

Každá lekce nordic walking trvá dvě hodiny. „Na začátku si uděláme krátkou rozcvičku a vyrážíme. Vydáváme se buď směrem k Boleváku nebo Šídlováku, preferuji rovný terén. Nasadím tempo, ale v průběhu procházky se často přesouvám doprostřed nebo nakonec a ptám se, zda je všechno v pořádku a zdali třeba nejdeme moc rychle,“ popisuje lektorka Monika Anděla Šindelářová, která pracuje jako zdravotní sestra, a tak se na účastníky lekcí dívá i svým profesionálním okem. Velmi důležitý je správný styl chůze. „Když je špatný, lidé si mohou v podstatě způsobit zdravotní problémy. Právě proto je dobré začít s odborně vyškoleným lektorem,“ podotýká Šindelářová.

Skupina vždy ujde kolem pěti kilometrů. „Děláme samozřejmě i odpočinkové pauzy tak, aby to každému vyhovovalo. Též se fotíme, snímky pak účastníkům rozesílám na mobil,“ vysvětluje dále. Účastníci si v kurzu též často nacházejí kamarády. „Dámy a pánové si popovídají, sdílejí své pocity a vím, že se třeba navštěvují i mimo naše lekce. Takže kdo má zájem, seznámí se a v tom je ta krása,“ usmívá se Šindelářová.

Projekt Jedeme dál vznikl již v roce 2015 v návaznosti na předchozí projekt Buď fit, seniore. Kurzy se konají pravidelně od pondělí do čtvrtka a hradí je první městský obvod ze svého rozpočtu. Kdo nemá své vlastní hole, tomu je úřad půjčí. Do každé skupiny se může přihlásit maximálně dvacet účastníků. Je to z toho důvodu, aby se lektor mohl věnovat každému zvlášť. Přednost při přihlašování mají členové Klubu Jednička, kteří mají trvalé bydliště na území prvního městského obvodu; v případě, že se nenaplní kapacita kurzu, mohou se hlásit i senioři z jiných plzeňských obvodů